Italia, Mancini: "Play-off difficile, ci saranno avversarie forti"

Il Commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato a FIFA TV dopo il sorteggio che vedrà gli azzurri affrontare la Macedonia in semifinale e poi eventualmente una tra Portogallo e Turchia in finale e in trasferta: "Per noi è molto difficile: la Macedonia è forte e poi andremmo a giocare in finale contro Turchia o Portogallo. Sarà dura, sono forti".