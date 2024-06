Italia, Montolivo: "Mai lasciare spazio a Modric, servirà prendere iniziativa fin da subito"

E' attualmente in corso Croazia-Italia, terza partita del Girone degli azzurri di Spalleti in cerca di una vittoria che potrebbe valere il pass per il turno successivo. Intervenuto a La Repubblica, Riccardo Montolivo ha parlato dell'Italia:

"Come si batte la Croazia? Aggredendo subito il portatore di palla e ripartendo in velocità, annullando il loro pressing. Se lasci l’iniziativa a Modric, Brozovic e Kovacic sono guai. Dalic, oltre a questo magnifico trio in mezzo, può contare su attaccanti forti fisicamente e su Gvardiol, difensore che sa fare tutto. Difesa a tre? No, la userei se dovessimo ritrovare la Spagna, per avere più solidità. Lunedì la differenza non la farà la tattica, ma il dinamismo e la forma mentale. Dovremo prendere l’iniziativa fin da subito".