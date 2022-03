Italia, se Mancini si dimette in pole l'accoppiata Cannavaro-Lippi. Ancelotti l'alternativa

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

"La più grande delusione della mia carriera". Roberto Mancini dopo il ko subito dalla Nazionale contro la Macedonia del Nord, non ha usato mezzi termini per definire ciò che è stato. La riflessione sul prossimo futuro è già in corso, le dimissioni non sono da scartare a priori. Per questo ci si interroga già su quale potrebbe essere il futuro azzurro in caso di addio del Mancio. Le strade, secondo La Gazzetta dello Sport, sono due: la prima e più accreditata porta all'accoppiata formata da Fabio Cannavaro e Marcello Lippi, con il primo ct e il secondo in un ruolo come il direttore tecnico. L'altra strada porta a Carlo Ancelotti. Se il tecnico dei Blancos dovesse considerare chiusa la propria esperienza al Real Madrid, ecco che potrebbe accettare l'unica panchina che ancora non ha provato, ovvero quella di una Nazionale.