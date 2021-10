Italia-Spagna, già venduti 22.000 biglietti: il sold out sarà a 37.000

Su UEFA.com, è in corso la vendita libera dei biglietti per le finali di Nations League. Le autorità italiane hanno confermato una capienza del 50% (37.000 per Milano, 20.000 per Torino). Per la semifinale tra Italia e Spagna sono stati già venduti più di 22.000 biglietti, mentre per l’altra semifinale in programma giovedì a Torino tra Francia e Belgio sono ancora disponibili circa la metà dei tagliandi. I tifosi possono acquistare fino a due biglietti.

Le categorie di prezzo disponibili sono le seguenti.

Stadio San Siro, Milano. Categoria 3: 10 € Categoria 2: 30 € e Categoria 1: 70 €. Disabili € 10 (biglietto al prezzo di categoria 3 e un biglietto di accompagnamento fornito gratuitamente).

Juventus Stadium, Torino. Categoria 3: 10 € Categoria 2: 20 € e Categoria 1: 40 €. Disabili € 10 (biglietto al prezzo di categoria 3 e un biglietto di accompagnamento fornito gratuitamente).