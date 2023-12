Italia, Spalletti sul sorteggio: "Se si guarda il girone, poteva andare meglio..."

"Poteva andare meglio. Se si guarda quello che è il girone, poteva andare meglio. Sappiamo che noi ci arriviamo con l'umiltà di avere tante squadre davanti, però poi niente ci può togliere l'orgoglio di essere una squadra che ha una storia importante e dobbiamo essere all'altezza della storia che portiamo". Così Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale, ai canali ufficiali della FIGC è tornato sul sorteggio del girone di Euro 2024.

L'Italia è stata inserita nel gruppo B con Spagna, Croazia e Albania. "Come ci arriviamo? C'è ancora molto tempo, bisognerà chiedere come ci arriviamo - prosegue -. Vogliamo riuscire a giocare il nostro calcio perché per la passione e l'amore che c'è verso questo sport bisogna andarsela a giocare, deve esserci il piacere della sfida e del confronto".