Italia, Spalletti: "Venezuela duro, ma non possiamo fare brutta figura'

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Vogliamo sapere tutto dei nostri avversari, da quando c'è Batista come ct il Venezuela in 10 partite ha perso una sola volta con l'Argentina e per 1-0. E' una partita difficilissima per noi e dobbiamo sapere tutto per non fare brutta figura". Così Luciano Spalletti alla vigilia del primo match della tournee americana.

"Anche in allenamento si costruisce una mentalità - dice il ct azzurro -, noi dobbiamo raggiungere la felicità da un punto di vista emotivo e quindi le cose si fanno seriamente". Quanto al suo ruolo dal ct Spalletti ha ribadito di sentirsi "in Paradiso perché la nazionale o indossare la maglia azzurra è la felicità e sono felicissimo di fare questo lavoro qui" (ANSA).