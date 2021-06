Italia, subito uno stop per Sensi: Pessina pronto a sostituirlo

Subito uno stop per Stefano Sensi: il centrocampista della Nazionale ha accusato oggi un risentimento muscolare e sarà valutato nelle prossime ore. Pronto a subentrare nei 26 di Mancini e dell’Italia, in caso si renda necessario, Matteo Pessina dell’Atalanta. Fino a quando il ct può operare la sostituzione? Fino all’esordio a Euro 2020: consegnata la lista dei 26 entro l’1 giugno, i commissari tecnici potranno infatti modificarla, soltanto in caso di infortunio o malattia grave, prima della prima partita. Per la cronaca, il contagio da Covid-19 o l’essere stato contatto stretto di positivo al Covid-19 (e quindi costretto all’isolamento) rientrano in queste ipotesi. Diverse le regole previste per i portieri: questi ultimi potranno infatti essere sostituiti prima di qualsiasi partita, non soltanto la prima, in caso di incapacità fisica, ovviamente comprovata, a prescindere dal fatto che la nazionale ne abbia altri abili e arruolatili tra i convocati. Una volta esclusi dalla lista non si può rientrare.