Italia U19, i convocati per l'Elite Round di qualificazione all'Europeo: ci sono Camarda e altri tre rossoneri

Il sogno di poter bissare il titolo europeo Under 19 del 2023 passa per la Calabria. Tra Crotone e Catanzaro, gli Azzurrini guidati da Alberto Bollini saranno impegnati da mercoledì 19 a martedì 25 marzo nell'Elite Round di qualificazione alla fase finale della competizione, in programma in Romania dal 13 al 26 giugno.

Un solo posto in palio, con l'Italia - che ha chiuso prima, a punteggio pieno e senza subito reti il ​​Gruppo 8 della prima fase - che mercoledì 19 affronterà a Crotone la Lettonia all'esordio prima di sfidare a Catanzaro le due finaliste dell'Europeo 2024, Spagna (sabato 22) e Francia (martedì 25). Le restanti tre partite si disputeranno a Cosenza, con lo stadio 'San Vito-Gigi Marulla' che mercoledì 19 alle 14 ospiterà la rivincita della finale tra spagnoli e francesi, vinta 2-0 a Belfast dalla Spagna nel luglio scorso grazie alle reti di Iker Bravo e Assane Diao, due calciatori che militano nell'attuale Serie A con Udinese e Como. Francia-Lettonia e Lettonia-Spagna si giocheranno infine al centro sportivo 'Real Cosenza'.

Bollini ha ufficializzato la lista dei 20 calciatori (di cui 13 classe 2006, cinque classe 2007 e due classe 2008, Andrea Natali e Francesco Camarda) che parteciperanno all'Elite Round, con il raduno previsto a Milano nella serata di domenica 16 e la partenza per Catanzaro fissata per il giorno successivo. Le tre gare dell'Italia saranno trasmesse in diretta su Vivo Azzurro TV.



INFO BIGLIETTI L'ingresso negli stadi che ospiteranno le tre partite dell'Italia e per Spagna-Francia sarà gratuito dietro la presentazione di un titolo di accesso scaricabile ai seguenti link.



CONFERENZA STAMPA Le due partite che l'Italia giocherà a Catanzaro contro Spagna e Francia saranno presentate in una conferenza stampa in programma venerdì 21 marzo alle ore 15 presso la sede del Comitato Regionale Calabria, alla presenza del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, del presidente del comitato regionale Calabria della LND Saverio Mirarchi, del capodelegazione della Nazionale Under 19 Gianfranco Serioli, dell'allenatore Alberto Bollini e di un calciatore.



L'ELENCO DEI CONVOCATI



Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Alessandro Nunziante (Benevento);

Difensori: Niccolò Fortini (Juve Stabia), Giovanni Leoni (Parma), Vittorio Magni (Milan), Andrea Natali (Bayer Leverkusen), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Como), Filippo Pagnucco (Juventus), Matteo Giuseppe Plaia (Perugia);

Centrocampisti: Federico Coletta (Roma), Mattia Liberali (Milan), Leonardo Mendicino (Cesena), Fabio Rispoli (Virtus Verona), Emanuele Sala (Milan), Lorenzo Venturino (Genoa);

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Giacomo De Pieri (Inter), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Excelsior Rotterdam), Mattia Mosconi (Inter)

- Tecnico: Alberto Bollini; Capodelegazione: Gianfranco Serioli; Coordinatore Nazionale Giovanili: Maurizio Viscidi; Assistente tecnico: Matteo Barella; Preparatore atletico: Nicolò Varesco; Preparatore dei portieri: Francesco Antonioli; Analista della partita: Luca Dalmasso; Medici: Francesco Maria Nifosì, Luigi Cianni; Fisiorerapisti: Giuseppe Galli, Simone Siciliano; Nutrizionista: Alessio Colli; Tutor scolastico: Alessandro Milani; Comunicazione: Marco Calabresi; Segretario: Aldo Blessich

PRIMA GIORNATA (mercoledì 19 marzo)

Ore 14: Spagna-Francia (Cosenza, stadio 'San Vito-Gigi Marulla')

Ore 17: ITALIA-Lettonia (Crotone, stadio 'Ezio Scida', diretta Vivo Azzurro TV)



SECONDA GIORNATA (sabato 22 marzo)

Ore 14: Francia-Lettonia (Cosenza, centro sportivo 'Real Cosenza')

Ore 17: ITALIA-Spagna (Catanzaro, stadio 'Nicola Ceravolo', diretta Vivo Azzurro TV)



TERZA GIORNATA (martedì 25 marzo)

Ore 15: Francia-ITALIA (Catanzaro, stadio 'Nicola Ceravolo', diretta Vivo Azzurro TV)

Ore 15: Lettonia-Spagna (Cosenza, centro sportivo 'Real Cosenza')