Italia U19, il ct Corradi chiama 25 calciatori per il primo raduno pre-Europeo: presente quattro rossoneri

Penultima tappa di avvicinamento all’Europeo in Irlanda del Nord per la Nazionale Under 19: il gruppo di Bernardo Corradi si ritroverà lunedì 24 giugno a Bolzano per affrontare un raduno di sei giorni che si concluderà sabato 29. I 25 Azzurrini convocati si alleneranno presso il centro sportivo del Sudtirol a Maso Ronco, nella zona sportiva di Appiano sulla Strada del Vino. Dopo il ‘rompete-le-righe’, i calciatori faranno rientro nelle rispettive sedi prima di ritrovarsi nuovamente a Bolzano dal 4 al 9 luglio. L'11 a Roma la delegazione degli Azzurrini si radunerà al CPO Giulio Onesti prima di partire per l'Irlanda del Nord il giorno seguente.

EUROPEO E MONDIALE 2025. Gli Azzurrini, che si sono qualificati alla fase finale per la 5a volta consecutiva, la 10a in 20 edizioni (18a su 38 calcolando anche il precedente format U18) si presenteranno da campioni in carica, difendendo il titolo vinto lo scorso anno a Malta. Inseriti nel Gruppo A con i padroni di casa dell’Irlanda del Nord, l’Ucraina e la Norvegia, esordiranno proprio con quest’ultima lunedì 15 luglio alle 16.30 (ora italiana) al Seaview Stadium di Belfast. La seconda partita, in programma giovedì 18 opporrà l’Italia all’Irlanda del Nord (si gioca alle 20 all’Inver Park di Larne), per chiudere poi domenica 21, sempre a Larne (ore 20) contro l’Ucraina. Le prime due di ogni gruppo si qualificheranno alle semifinali in programma giovedì 25 luglio, ottenendo anche il pass per il Mondiale Under 20 in Cile nel 2025. Le due terze, invece, si affronteranno in una gara di spareggio, da giocarsi sempre giovedì 25, per determinare la quinta squadra europea che staccherà il pass per il Cile. La finalissima di Belfast (che come le semifinali si giocherà al National Football Stadium at Windsor Park) sarà infine domenica 28 alle 20.

L’elenco dei convocati

Portieri: Francesco Di Bartolo Zuccarello (Lommel), Federico Magro (Lazio), Renato Bellucci Marin (Roma);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Christian Corradi (Hellas Verona), Giovanni Leoni (Sampdoria), Vittorio Magni (Milan), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortumund), Filippo Pagnucco (Juventus);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Fabio Parravicini (Genoa), Marco Romano (Genoa), Jacopo Sardo (Lazio), Kevin Zeroli (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Alphadjo Cissé (Hellas Verona), Tommaso Ebone (Bologna), Seydou Fini (Standard Liegi), Giulio Misitano (Roma), Diego Sia (Milan)

Staff – Tecnico federale: Bernardo Corradi; Assistente allenatore: Mirco Gasparetto; Preparatore atletico: Marco Montini; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Match Analyst: Francesco Donzella; Medico: Carmelo Papotto; Fisioterapisti: Giuliano Gepponi e Andrea Cantera; Segretario: Aldo Blessich.