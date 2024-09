Italia U19, Sia in gol contro l'Inghilterra. In campo anche altri 4 rossoneri

Test positivo in amichevole per l'Italia U19 nella prima serata dedicata agli impegni delle nazionali in questa sosta di inizio settembre. In Croazia si è giocato il primo turno del torneo amichevole internazionale di categoria, 2-2 il risultato finale del match contro l'Inghilterra. Importante il blocco Milan nella formazione azzurra, che vanta la presenza di Magni, Liberali e Sia - titolari nell'impegno di giornata - oltre a Bakoune e Sala.

Protagonista della sfida il nostro attaccante classe 2006 Diego Sia, che - dopo il gol in apertura di Fini (3') - ha colpito una traversa al 30' per poi segnare il raddoppio azzurro al minuto 39. Dopo il 2-0 è arrivata invece la reazione della selezione dei Tre Leoni, prima con la rete di Wheatley al 44' e poi con il definitivo pari di Antwi al minuto 86, in mezzo anche un penalty parato da Martinelli a Nwaneri (55'). Per la squadra allenata dal tecnico Alberto Bollini, il prossimo appuntamento sarà sabato 7 settembre contro i pari età della Germania.