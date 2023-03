Italia U20, pareggio con la Germania. Assist per Nasti

Fonte: Gaetano Mocciaro per TMW

NDOUR IMPRESSIONA - Poche azioni, ma la partita fornisce alcune interessanti indicazioni in chiave Mondiale Under 20. Convince Cher Ndour, centrocampista che recentemente ha fatto il suo esordio nel massimo campionato portoghese con la maglia del Benfica. La sua fisicità è straripante al confronto di giocatori che anagraficamente hanno anche un anno in più. Bene lo spallino Prati, che non a caso a Ferrara si è preso una maglia da titolare dallo scorso Santo Stefano. Note più dolenti per l'attacco, con Ambrosino generoso e bravo ad aprire gli spazi ma pericoloso solo su un calcio piazzato, mentre Nasti dopo la rete (con espulsione) contro la Norvegia finisce in ombra. Qualche buon lampo di Volpato, qualità tecnica superiore e bravo anche in veste di assist-man: i suoi suggerimenti su calcio piazzato danno vita ad alcune belle azioni. In difesa tiene bene il reparto e se c'è qualche sbavatura rimedia Zacchi.

Finisce in parità al "Lungobisenzio" di Prato la sfida fra Italia e Germania, valida per il torneo VIII Nazioni Under 20. 1-1 il finale, maturato nella ripresa.

BOTTA E RISPOSTA IN POCHI MINUTI - Sulla Germania c'è curiosità attorno a Kerim Calhanoglu, maglia numero 13 e una parentela famosa: è cugino di Hakan, trequartista dell'Inter. A differenza del nerazzurro Kerim gioca terzino sinistro e quasi combina un pasticcio sul quale Nasti non ne approfitta. Tedeschi solidi e sornioni all'inizio, per poi colpire nella ripresa rischiando anche di allungare il vantaggio. Armindo Sieb la sblocca con un tiro secco e violentissimo. Gioca nel Greuther Furth, in Zweite Bundesliga e ha segnato nel secondo torneo tedesco tre reti. Pareggerà Ambrosino su assist di Nasti.

MONDIALE UNDER 20 - Finisce il torneo della Germania, mentre all'Italia resta ancora una partita da giocare per chiudere. Ma prima c'è un Mondiale Under 20 da giocare. Il sorteggio, previsto il 31 marzo non ci sarà. La presenza di Israele, fanno sapere in Indonesia, paese designato come organizzatore del torneo, non è gradita. La FIFA si è vista costretta a spostare a data da destinarsi la cerimonia. E non è detto che non venga cambiata anche la sede.