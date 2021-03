Italia U21 decimata contro la Spagna. Nicolato: "Voglio vedere una squadra senza paura"

Fermata sull’1-1 dalla Repubblica Ceca nel match d’esordio di un Campionato Europeo dal format atipico, alla vigilia del fondamentale match di domani a Maribor con la Spagna la Nazionale Under 21 subisce uno stop ben più pesante. Dopo le decisioni della Commissione Disciplinare UEFA, Nicolato perde tre Azzurrini: tre gare di squalifica a Tonali (rosso diretto), una per Marchizza (doppia ammonizione) e una per Gabbia (“violazione delle regole di buona condotta”). Sarà dunque un’Italia decimata quella che affronterà i prossimi novanta minuti contro la Spagna, vittoriosa 3-0 nell’altro incontro del girone con la Slovenia: "Abbiamo visto tante partite della Spagna – spiega Nicolato nella conferenza stampa della vigilia – e sappiamo che domani ci aspetta un esame di università: io spero di affrontarlo con matricole spensierate anche nel modo di fare. La mia squadra non deve avere paura di nessuno: se saremo inferiori stringeremo la mano agli avversari, ma voglio un'Italia che pensi a mostrare le proprie qualità senza preoccuparsi di nulla. Bisognerà avere pazienza e solidità mentale – ha concluso il tecnico – per sopportare il loro possesso palla molto efficace, ma dovremo cercare di dare fastidio quando avremo la palla. La Spagna ha fatto 4 finali nelle ultime 5 edizioni del torneo e tre volte ha vinto: sarà interessante confrontarci senza paura, altrimenti non possiamo andare da nessuna parte".