Italia U21, il CT Baldini convoca Bartesaghi e Camarda
L'Italia U21 del CT Silvio Baldini nella prossima pausa Nazionali avrà due impegni a margine della Qualificazione agli Europei di categoria: in casa contro la Svezia e in trasferta contro l'Armenia. Dopo due giornate gli Azzurrini sono in testa insieme alla Polonia al momento avvantaggiata dalla miglior differenza reti rispetto agli italiani. Convocati sia il rossonero Davide Bartesaghi che il centravanti di proprietà milanista, quest'anno al Lecce, Francesco Camarda.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana);
Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Alessandro Dellavalle (Modena), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Riyad Idrissi (Cagliari), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari);
Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Matteo Dagasso (Pescara), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);
Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria).
