Italia U21 sconfitta per 0-2 dall'Inghilterra. Colombo entra per l'infortunato Pellegri

Duro ko per l'Italia Under 21 di Paolo Nicolato che allo Stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia" di Pescara si trova sotto 2-0 contro l'Inghilterra dopo 4 minuti e non riesce più a rientrare in partita: finisce così, per effetto delle due reti di Brewster, la prima su calcio di rigore, con gli Azzurrini che nel finale rimediano anche un rosso, per Rovella, dopo aver perso Pellegri per infortunio.