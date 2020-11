Italia Under 21, il rossonero Gabbia titolare contro l'Islanda

Nella formazione dell'Italia Under 21 che scenderà in campo dal primo minuto alle 14.15 contro l'Islanda nel match valido per le qualificazioni all'Europeo, è presente anche un giocatore del Milan: si tratta di Matteo Gabbia, il quale giocherà al centro della difesa a tre azzurra.

Questo l'11 titolare italiano: (3-5-2) Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Lovato; Bellanova, Pobega, Rovella, Frattesi, Sala; Scamacca, Sottil.