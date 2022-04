Italiano esalta il Milan: "Ha un gioco consolidato e va in gol con tanti uomini"

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com



Intervenuto in conferenza stampa, Vincenzo Italiano ha parlato così del progetto Milan: "Ha continuato un discorso cominciato già l'anno scorso, ha un gioco consolidato, va in gol con tanti uomini. La qualità di una squadra si vede anche nel non dipendere da un solo calciatore. Lo sta dimostrando il Milan e l'abbiamo dimostrato anche noi. Siamo una squadra che crea tanto. Certo, avere uno che ti fa 20-30 gol fa la differenza. Ma se c'è un obiettivo che mi piace avere è far segnare tutti perché è una cosa positiva. Dobbiamo far gol tutti. Ci stanno mancando i gol di qualche difensore su palla inattiva, quelli di qualche mezzala che va in area. Adesso mancano venti giorni, è inutile puntare il dito su certi aspetti. Concentriamoci su queste partite".