Italiano sulla lotta scudetto: "Milan ha qualche chance in più alla luce dei due punti di vantaggio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa in vista della partita di domani, Vincenzo Italiano ha parlato della lotta scudetto: "Quest'anno tutte le squadre hanno momenti di difficoltà. Ora mancano quattro partite, il Milan ha due punti di vantaggio e ha più possibilità di tutte per arrivare fino alla fine. Ci sono partite difficili per tutte, ma il Milan ha qualche chance in più alla luce dei due punti di vantaggio".