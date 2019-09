Jack Bonaventura, una risorsa in più

È entrato e si è battuto. Giacomo Bonaventura si era rivisto in estate, ma in partite ufficiali come quella di Torino non scendeva in campo con la maglia del Milan dal 21 ottobre 2018. Aveva fatto di tutto per recuperare ma quando, il 27 novembre 2018, il Milan aveva comunicato che Jack era stato operato a Pittsburgh, a seguito della lesione osteocondrale del ginocchio sinistro, al di là dei tempi di recupero stimati in 8-9 mesi, si era capito che per lui sarebbe stata dura.

E, invece ce l'ha fatta, anche un po' prima rispetto ai tempi di recupero. il primo a non pensare alle sue cose personali ma ad essere dispiaciuto per il risultato della squadra è lui, ma anche da quanto si è visto a Torino Bonaventura sta bene ed è fra i giocatori sempre disponibili per le scelte di formazione da parte di Marco Giampaolo. Il

carattere di Jack lo si era visto già in estate, quando era entrato in campo al meglio sia contro il Manchester United che contro il Feronikeli. Adesso è arrivata anche la condizione. Del resto, Bonaventura, prima del rigore trasformato da Piątek, era stato, nell'aprile 2018, l'ultimo giocatore del Milan ad aver segnato sul terreno dei granata. Nella scorsa stagione la rinuncia a Jack era stato un fattore penalizzante per la squadra, poterlo riavere pronto e in condizione può essere un plus importante per la stagione.

L'ex atalantino ha grande esperienza di Milan e dal 2014 ad oggi ha maturato grande esperienza in casa rossonera. La sua capacità di tornare al meglio dopo una lunga degenza, era già stata riscontrata dopo l'infortunio del gennaio 2017 all'adduttore sul campo di Udine.