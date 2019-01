Jacobelli: "Con Higuain l'errore di fondo l'ha commesso Leonardo"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione di Gonzalo Higuain: "Ci sono anche delle responsabilità del giocatore, ma credo che la frecciata di Leonardo tirata ad Higuain durante la sosta natalizia, dopo che l'argentino era tornato a segnare nella partita precedente, fosse stata una sortita quantomeno improvida, per usare un eufemismo. Non si aiuta così il giocatore più importante, accolto quest'estate con squlli di tromba e con grandi manifestazioni d'affetto da parte dei tifosi, a superare un momento delicato. Higuain ha fatto 8 gol e 3 assist in 22 presenze, ma il Milan negli ultimi 2 mesi ha dovuto affrontare un'ecatombe di infortuni, che ha privato Gattuso delle fonti ispiratrici del gioco a centrocampo. Mi riferisco, naturalmente, a Biglia e Bonaventura ed Higuain ne ha risentito. L'errore di fondo, però, l'ha commesso Leonardo, secondo me".