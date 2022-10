Jacobelli: "Giroud è uno degli attaccanti più forti in circolazione"

MilanNews.it

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto a Milan TV commentando le qualità di Olivier Giroud: “Giroud è uno dei più forti attaccanti in circolazione, un campione del mondo in carica. È un giocatore che da un punto di riferimento in campo, a Londra ha lasciato ottimi ricordi. Non c’è un giocatore del Milan o di altre squadre che non parli bene di lui, questo è un dato che sottolinea le doti di questo calciatore”.