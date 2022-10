Jacobelli: "Il Milan ha la necessità di vincere, è padrone del proprio destino"

MilanNews.it

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto a Milan TV soffermandosi sulla sfida fra Milan e Dinamo Zagabria: “La prima insidia è quella dell’ambiente. Ciò che conforta è la qualità di gioco del Milan e soprattutto l’esperienza maturata nella scorsa stagione. La Dinamo Zagabria è un signor avversario ma non è imbattibile. C’è la necessità di cominciare a vincere partire in Champions League. Questa è una partita molto più importante di quanto possa sembrare. In caso di vittoria, non dico che il Milan ipotecherebbe la qualificazione ma si spianerebbe la strada. Penso che il Milan abbia le carte in regola per vincere questa partita, è padrone del proprio destino”.