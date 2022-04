Jacobelli: "La ricostruzione del grande Milan sta vedendo giocatori, staff e dirigenza protagonisti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Xavier Jacobelli, giornalista, si è così espresso a SkySport su Diaz e Messias: "Nell'arco di una stagiona alcuni giocatori possono accusare situazioni di altalenanza di rendimento, soprattutto per giocatori come Messias non abituati a certi livelli. Voglio sottolineare la forza del collettivo rossonero. Non dimentichiamoci dov'era il Milan quando è arrivato Pioli. Non dimentichiamoci il miglioramento dei conti del Milan grazie a Gazidis. La ricostruzione di un grande Milan sta vedendo giocatori, staff e dirigenza protagonisti".