Jacobelli : "Milan e Roma vivono il loro momento migliore. E' una partita che regala orgoglio al calcio italiano"

vedi letture

Nel pre-partita di Milan-Roma, in programma alle 21.00 a San Siro, queste le parole del giornalista Xavier Jacobelli sul percorso e il momento di entrambe le formazioni.

Le sue parole a MilanTV, Una gara equilibrata: "Il Milan viene sette vittorie di fila, dopo Rennes non ha più perso, mentre De rossi ha ribaltato completamente la testa dei suoi ragazzi, ha sprigionato energie positive nell'ambiente. Quella di questa sera è sfida molto equilibrata perchè entrambe le due squadre vivono il loro periodo migliore, per calcio italiano è motivo di orgoglio avere un'italiana in semifinale".