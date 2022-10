Jacobelli: "Per il Milan ci sarà una forte reazione contro la Juventus"

MilanNews.it

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto a Milan TV al termine di Chelsea-Milan soffermandosi sulla prossima sfida in programma con la Juventus: "Per sfortuna della Juventus e per fortuna del Milan non ci sarà Di Maria. Penso che ci sarà una forte reazione del Milan, Bennacer è stato sincero e mi è piaciuta la sua autocritica: ha detto che è mancato lo spirito giusto contro il Chelsea. Credo che questo spirito il Milan lo ritroverà contro la Juventus".