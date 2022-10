Jacobelli: "Siebert è stato inadeguato, non deve più arbitrare partite di coppe europee"

Xavier Jacobelli è intervenuto a Milan Tv al termine di Chelsea-Milan soffermandosi sull'episodio chiave del rigore fischiato contro i rossoneri: “Questo è uno dei peggiori arbitri in circolazione. Non c’era né il rigore né l’espulsione. Il modo di dirigere la partita con i continui cartellini gialli è stato totalmente inadeguato. Questi arbitri sono inadeguati, non è possibile rovinare una partita così importante dopo diciotto minuti. Se non ci fosse stato questo protocollo del VAR sarebbe bastato che i colleghi di Siebert al VAR avessero detto che non era rigore. Quello che dà fastidio è il danno procurato. Nel momento in cui espelli un giocatore del calibro di Tomori falsi la partita in maniera irreversibile. Non è il primo episodio per quanto riguarda il Milan. Questo arbitro non deve più dirigere partite delle coppe europee”.