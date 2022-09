Jacobelli: "Tonali eletto miglior U25 dal CIES, è un riconoscimento importante"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto a Milan TV soffermandosi anche su Sandro TonalI: “Tonali è stato proclamato miglior under 25 dal CIES, che sulla base di diversi parametri ha esaminato l’incidenza sulle rispettive squadre. Questo è un riconoscimento importante, stiamo parlando di un giocatore italiano. Non è vero che non esistono talenti nel nostro calcio, bisogna avere la fortuna di avere tecnici che in questi talenti credano e li lancino".