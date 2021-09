James Rodriguez giocherà nell'Al-Rayyan: era stato accostato più volte anche al Milan

Come riporta il giornale spagnolo Marca, James Rodriguez è pronto a ripartire dall'Al-Rayyan. L’ex Real Madrid e Bayern Monaco, a 30 anni, andrà a giocare nel club qatariota e nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche per poi apporre la firma sul contratto. Sorride l'Everton che riesce così a liberarsi del pesante ingaggio del colombiano. In passato, anche durante l’ultimo calciomercato estivo, James Rodriguez era stato più volte accostato al Milan per giocare nel ruolo di trequartista. Poi però l’affare non si è mai concluso date le ingenti richieste economiche da parte dell’entourage del giocatore.