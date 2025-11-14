Jashari: "Infortunio? Allegri e i compagni mi hanno aiutato tanto"

vedi letture

Ardon Jashari, al termine dell'amichevole odierna del Milan contro la Virtus Entella, ha parlato così a Milan TV del suo infortunio e del ritorno in campo:

Sull'infortunio: "Per me questa partita era fondamentale per tornare a giocare. L'ho apprezzata molto: mister Allegri e i compagni mi hanno aiutato. Durante l'infortunio ho ricvuto tanti messaggi, e anche quando mi allenavo da solo a Milanello ho sentito tanto calore dalla squadra. Ora spero di tornare presto con loro in campo nelle competizioni ufficiali per dare il massimo".

Su quello che vuole dare alla squadra: "Voglio dare il massimo, offrire le mie migliori prestazioni e portare fiducia alla squadra anche a livello individuale. Alla fine la cosa più importante è vincere. Vediamo cosa riusciremo a raggiungere insieme".

