Jimenez e Bartesaghi assenti con il Milan Futuro: saranno convocati da Fonseca per il Lecce

Il Milan Futuro è in questo momento in campo contro la SPAL per la sesta giornata del girone B di Serie C (SEGUI IL LIVE). Daniele Bonera ha dovuto fare a meno di alcuni dei giocatori più importanti della sua rosa, come Alex Jimenez e Davide Bartesaghi, i quali non sono neanche in panchina perché proprio non convocati

I due rossoneri, infatti, sono stati risparmiati perché domani rientreranno nei disponibili di Paulo Fonseca per la partita di campionato che vedrà il Milan affrontare il Lecce nell'anticipo del venerdì sera di Serie A a San Siro.