Joao Felix: "Europa League? È un traguardo da raggiungere perché il Milan deve giocare in Europa"

vedi letture

Il Milan non parteciperà alla prossima Champions League. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Joao Felix ha raccontato tutta la sua delusione: "Sono dispiaciuto perché questo era l’obiettivo del club. Purtroppo il quarto posto è lontano e probabilmente non ce la faremo a centrarlo, ma noi dobbiamo comunque fare il massimo nelle ultime quattro giornate di campionato e soprattutto vincere la Coppa Italia. Abbiamo tutti il desiderio di finire alla grande questa stagione.

Europa League? È un traguardo da raggiungere perché il Milan deve giocare in Europa. Questo lo sappiamo tutti bene e giorno dopo giorno ci prepariamo alla finale. Senza però dimenticare che prima ci sono altri due incontri e che vogliamo far bene già lunedì a Genova. Che finale di Coppa Italia mi aspetto contro il Bologna? Difficile perché lo abbiamo sfidato in campionato e abbiamo perso in casa loro per 2-1. Giocano un bel calcio e se lasci loro spazio, possono farti male. Dovremo prepararci bene e arrivare al 14 maggio concentrati al massimo".