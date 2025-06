Joao Felix flop al Milan, il Chelsea lo scarica: torna al Benfica? La risposta di Rui Costa

Cosa ci sarà nel futuro di Joao Felix? Dopo un prestito a dir poco fallimentare al Milan con 760 minuti e due soli gol con la maglia rossonera indosso, l'attaccante portoghese è stato scaricato dal Diavolo e pure dal Chelsea, che lo ha estromesso dalla lista di convocati per il Mondiale per Club. Chiaro ed evidente segnale del mister Maresca di non aver bisogno di lui.

Eppure per prelevarlo dall'Atletico Madrid appena un'estate fa il club londinese ha fatto un esborso considerevole, da circa 52 milioni di euro, con tanto di contratto firmato fino al 2031 addirittura. Praticamente messo alla porta da chiunque, ora però c'è qualcuno che si potrebbe proporre per averlo con sé. Il presidente del Benfica, Rui Costa, ha commentato un possibile ritorno di Joao Felix al Benfica in questo mercato estivo: "Ogni anno mi viene posta questa domanda. Se fosse possibile far tornare giocatori cresciuti nella nostra formazione, che hanno la qualità e lo spessore di un calciatore come João, lo vorremmo tutti, tutti i tifosi del Benfica lo vorrebbero", ha esordito.

E ha proseguito: "Ma dobbiamo capire due cose. I giocatori non sono liberi, hanno contratti molto alti con i rispettivi club e valori di trasferimento molto elevati. I costi, sia per quanto riguarda i trasferimenti sia per gli stipendi, sono molto alti e questa parte va rispettata. Il Benfica vuole tutti i grandi giocatori. João è un eccellente calciatore. Ma dal dire questo al riuscire a riportarlo da noi c’è una grande distanza, e non posso anticipare molto più di così. Non c’è alcun avvicinamento che mi faccia pensare che sia possibile", ha dichiarato Rui Costa dagli Stati Uniti, a margine dell’inaugurazione della Benfica Residential Academy.