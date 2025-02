Joao Felix: "Se ci fosse la possibilità mi piacerebbe rimanere al Milan"

vedi letture

Giorno di presentazione a Casa Milan, Joao Felix ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa. Il portoghese, che ha subito lasciato il segno in rossonero, parla anche di futuro.

Sei il giocatore portoghese più pagato della storia ma hai un po' deluso le aspettative. Cosa non è andato? Ti piacerebbe rimanere al Milan anche oltre il prestito?

"Per adesso sono in prestito, fino a giugno. Vediamo come va. Per il momento mi sta piacendo molto tutto: il club, le persone, le infrastrutture. Sono stato accolto molto bene, sia io e sia la mia famiglia. Mi sento bene qua, sappiamo però che nel calcio le cose possono cambiare velocemente. Ma se ci fosse la possibilità di rimanere al Milan mi piacerebbe. In ogni club avevo l'aspettativa di giocare al meglio, se poi le cose non vanno è importante essere perseveranti".