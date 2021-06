Johnson, "ragionevole sistemazione" per gli ospiti Uefa a Londra

(ANSA) - LONDRA, 18 GIU - La priorità resta la salute pubblica, ma il Premier Boris Johnson promette che cercherà una "ragionevole sistemazione" per l'ampia delegazione Uefa, attesa per le ultime partite dell'Europeo, che si svolgeranno a Londra. Una dichiarazione che conferma quanto trapelato nelle ultime ore, secondo cui il governo britannico sta valutando di concedere ai circa 2.500 ospiti della Uefa - tra dirigenti sportivi, media, sponsor e autorità politiche - una speciale esenzione dall'obbligo di quarantena di 10 giorni, come viceversa previsto per chiunque arrivi nel Regno Unito da qualsiasi nazione europea, fatta eccezione per Gibilterra e Islanda. (ANSA).