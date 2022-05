Jolly Krunic, il bosniaco quest'anno ha ricoperto 4 ruoli diversi

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nelle fasi calde di una stagione, quelle in cui si decidono campionati, sono fondamentali tutti i giocatori. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha preparato un approfondimento sulle riserve di Milan e Inter, per vedere quanto hanno inciso nel corso di questa stagione. Tra i vari nomi, spicca senza dubbio quello di Rade Krunic che quest'anno è stato impiegato da Pioli in tutti i modi. Il bosniaco è partito a inizio stagione come mediano al fianco di Tonali (con Bennacer non al meglio e Kessie alle Olimpiadi); ha giocato poi molte partite nel ruolo naturale di trequartista; nella gara di andata con la Salernitana è stato addirittura impiegato come falso 9; contro il Genoa qualche settimana fa da terzino destro. Quello di Krunic magari non è un nome di grido, ma il numero 33 si è sempre fatto trovare pronto, contribuendo alla causa rossonera con grande abnegazione.