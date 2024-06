Jonathan David sempre più vicino all'approdo in Premier League

Jonathan David sempre più vicino all'approdo in Premier League. Secondo quanto riporta Sky Sports il canadese potrebbe trasferirsi al Chelsea. Nei giorni scorsi ci sono stati degli approcci formali con i rappresentanti dell'attaccante canadese, attualmente impegnato con la propria nazionale in Copa América.

24 anni, David ha raccolto in questa stagione 47 presenze, segnando 26 reti e servendo 9 assist con la maglia del Lille. Il suo contratto col club francese, dove è arrivato nell'estate del 2020, scade nel giugno 2025 e la dirigenza transalpina ha già fatto sapere che il giocatore sarà ceduto in questa finestra di mercato. Da tempo David è nel mirino del Milan, ma la soluzione Serie A in questo momento appare estremamente complicata.