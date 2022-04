Jordan: "Contento di vedere il Milan là davanti: hanno imparato sicuramente dalle ultime gare"

MilanNews.it

L'ex attaccante del Milan Joe Jordan ha parlato così ai microfoni di TMW, riguardo al combattutto campionato di Serie A di quest'anno: "E' una corsa a tre per lo scudetto sono molto contento di vedere il Milan in testa e al di là degli ultimi pareggi sono convinto che possa farcela". Jordan ha poi detto la sua su come il Milan dovrebbe superare questo momento negativo: "Bisogna pensare alla prossima partita e se nelle circostanze precedenti non è andata come volevano, sicuramente avranno imparato qualcosa da quelle partite".