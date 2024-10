Jordan su Abraham: "Ha bisogno di giocare per tornare a brillare"

Dopo un inizio sprint, l'esperienza di Tammy Abraham sembra avere avuto una leggera flessione negativa e nelle ultime uscite all'inglese è mancata quella verve che lo aveva contraddistinto nelle prime gare. Poi è mancato soprattutto il gol: solamente uno segnato su rigore contro il Venezia a fronte di diverse occasioni sciupate tra Inter Lecce e il tiro dagli undici metri fallito a Firenze. La pausa può servirgli per invertire nuovamente la rotta. Di Abraham ha parlato l'ex attaccante rossonero e della Scozia Joe Jordan ai microfoni di Tuttosport.

Le parole di Joe Jordan su Tammy Abraham: "Ha bisogno di giocare per recuperare al cento per cento la migliore condizione e tornare a brillare, ma può sicuramente diventare un giocatore importante per il Milan. Le racconto una cosa.. Tammy l’ho visto giocare dal vivo per la prima volta quando il Chelsea l’aveva mandato in prestito al Bristol City nel 2016. Fece benissimo e un sacco di gol. Già allora ero sicuro sarebbe diventato un ottimo attaccante"