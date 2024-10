Jordan sul Milan: "Contro la Fiorentina hanno fatto la differenza gli errori dei rossoneri"

Dopo un inizio sprint, l'esperienza di Tammy Abraham sembra avere avuto una leggera flessione negativa e nelle ultime uscite all'inglese è mancata quella verve che lo aveva contraddistinto nelle prime gare. Poi è mancato soprattutto il gol: solamente uno segnato su rigore contro il Venezia a fronte di diverse occasioni sciupate tra Inter Lecce e il tiro dagli undici metri fallito a Firenze. La pausa può servirgli per invertire nuovamente la rotta. Di Abraham ha parlato l'ex attaccante rossonero e della Scozia Joe Jordan ai microfoni di Tuttosport.

Le parole di Joe Jordan sul momento del Milan in generale: "Guardo sempre le partite delle formazioni in cui ho giocato. In Serie A cerco di non perdermi le gare di Milan e Verona. Contro la Fiorentina? È stata una gara equilibrata, ma gli errori del Milan e soprattutto i due rigori sbagliati hanno fatto la differenza in negativo. Peccato"