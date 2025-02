Jorge Jesus e quel litigio con Conceiçao: "Ci litigai, non ci parliamo più. Ma oggi me ne pento"

In una lunga ed interessante intervista rilasciata ai microfoni di Canal 11, l'attuale allenatore dell'Al-Hilal Jorge Jesus si è aperto parlando di diversi argomenti, da Cristiano Ronaldo al suo ex calciatore Neymar, oggi al Santos, fino ad arrivare anche all'attuale allenatore del Milan Sergio Conceiçao, con il quale ebbe un litigio piuttosto acceso negli anni passati:

"Avevo un rapporto quasi familiare, ma abbiamo avuto un incidente stupido, un incidente che capita agli allenatori. È successo dopo una partita. Fino ad oggi non ci siamo mai parlati. Se me ne pento? Sì. Oggi vedo le cose in modo diverso: la vita non è fatta per arrabbiarsi troppo per situazioni come queste. Sérgio è un allenatore con quello stress, con la voglia di vincere, come lo ero io alla sua età. Oggi non sono così, posso arrabbiarmi con qualcuno ma non ha senso litigare".