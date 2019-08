Jorge Jesus: “In passato ho rifiutato il Milan, ora non lo rifarei”

Jorge Jesus, allenatore del Flamengo, ha parlato a Canal 11, un’intervista in cui ha menzionato anche il Milan. Queste le sue parole: “In passato ho ricevuto offerte da club come l'Atletico Madrid, il Valencia il Monaco ed il Milan. Chi normalmente rifiuta il Milan? Io l’ho fatto. Oggi non lo rifarei, ma all’epoca rifiutai l'opportunità perché ero un allenatore molto ben pagato, anche se lo sono tutt’ora. Mi servivano motivazioni adatte per cambiare panchina”.