Jovanotti: "Ho fatto la pipì con Berlusconi. Mi disse che altrimenti il Milan avrebbe perso"

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è stato uno degli ospiti dell’ultima puntata della stagione di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. Nell'episodio, andato in onda il 17 dicembre su Rai 2, il cantautore ha ripercorso i momenti fondamentali della sua vita e ha raccontato alcuni aneddoti divertenti come quello che ha avuto per protagonista Silvio Berlusconi.

"A inizio della sua carriera Berlusconi le propose di condurre la Tv dei ragazzi al posto di Bonolis. Vi siete incontrati e poi siete andati a vedere il Milan" la domanda della Fagnani. "Sì con l'elicottero da Arcore - rivela Jovanotti -. Lui ha sfoderato tutto il suo repertorio. Poi mi disse: dobbiamo fare la pipì insieme sennò il Milan perde! Così io e Berlusconi abbiamo fatto la pipì vicini, uno accanto all'altro. Se è stato un bel momento? Bellissimo, memorabile. Però mi disse anche leggi, leggi libri, leggi tutto. E io quel consiglio poi l'ho seguito" riporta repubblica.it.