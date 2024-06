Jovic-gol: le pagelle "italiane" dopo la rete al 96° che ha salvato la Serbia

Nel pomeriggio di ieri Luka Jovic ha vestito i panni del Supereroe. L'attaccante del Milan con una testata da calcio d'angolo, mentre veniva strattonato per la maglietta, è riuscito a segnare il gol del pareggio della Serbia contro la Slovenia al minuto 96. Una rete che permette alla squadra balcanica di sperare ancora negli ottavi di finale che, con una sconfitta, si sarebbero allontanati quasi definitivamente. Un grande guizzo di Jovic, come spesso gli è capitato anche con il Diavolo in stagione.

Di seguito le pagelle di Gazzetta dello Sport e Tuttosport:

Gazzetta dello Sport, voto 7 (il migliore): "Entra al posto di Vlahovic e salva la Serbia con un colpo di testa in anticipo. Per il milanista ottimo impatto sul match".

Tuttosport, voto 7.5 (il migliore): "Fino al 95’, ci si accorge della sua presenza in campo solo per un giallo sciocco, il voto si trasforma da basso ad alto perché gli basta un pallone per essere decisivo".