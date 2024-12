Jovic, Morata e Bennacer in gruppo prima delle vacanze natalizie

Paulo Fonseca ha spacchettato nella giornata di ieri i regali che l'infermeria di Milanello gli ha fatto in vista del Natale. Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, in vista dell'ultimo allenamento prima dei tre giorni di riposo concessi alla squadra per le feste natalizie, sono tornati a lavorare in gruppo Ismael Bennacer, Luka Jovic ed Alvaro Morata, tre recuperi importanti non solo in vista della partita contro la Roma, ma anche per la Supercoppa Italiana.

3 GIORNI DI RIPOSO - Dopo la vittoria di Verona Paulo Fonseca ha deciso di concedere ai propri giocatori 3 giorni di riposo, così da non stressarli ulteriormente in vista di un tour de force che vedrà il Milan iniziare ufficialmente la rimonta per il 4 posto in campionato. I cancelli di Milanello resteranno dunque chiusi oggi, domani ed a Natale, tranne per gli infortunati, che invece si presenteranno comunque nel centro sportivo rossonero per sottoporsi a terapie o a sedute differenziate in campo o in palestra.