Jovic nota lieta della serata. Il serbo si è sbloccato dopo quasi un anno

Quello contro il Napoli è stato il primo gol stagionale di Luka Jovic. L'attaccante serbo si è sbloccato dopo quasi un anno. L'ultimo gol risale al 14 aprile 2024 contro il Sassuolo, 32ª giornata di Serie A. 27 anni, Jovic nella passata stagione si era distinto per aver segnato 9 reti, risultando decisivo da subentrato. Quest'anno era partito titolare all'esordio contro il Torino, poi non ha più avuto fiducia dal 1'. Pochissime presenze, anche per colpa dei problemi fisici e scampoli di gara mal sfruttati.

NAPOLI - MILAN 2-1

RETE: 2' Politano,19' Lukaku, 84' Jovic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gilmour, Lobotka (81' Juan Jesus), Anguissa (56' Billing); Politano (85' Mazzocchi), Lukaku (85' Simeone), Neres (85' Ngonge). A disp.: Turi, Scuffet, Okafor, Marin, Esposito, Hasa, Raspadori. All. Antonio Conte.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker (79' Jimenez), Gabbia, Pavlovic, Theo; Bondo (46' Leao), Fofana; Pulisic (79' Jovic), Reijnders, Joao Felix (55' Chukwueze); Abraham (55' Gimenez). A disp.: Sportiello, Torriani, Tomori, Thiaw, Florenzi, Terracciano, Terracciano, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

ARBITRO: Sozza di Seregno.

ASSISTENTI: Giallatini e Colarossi.

IV UFFICIALE: Marchetti.

VAR: Meraviglia.

AVAR: Di Paolo.

NOTE: Recupero, 1' nel primo tempo. Ammoniti Lukaku e Conte per il Napoli, Jimenez e Conceiçao per il Milan.