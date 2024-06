Jovic sempre più dodicesimo uomo: la metà dei gol stagionali entrando dalla panchina

vedi letture

Nel corso di questa stagione, con la maglia del Milan, l'attaccante Luka Jovic si è costruito una reputazione da dodicesimo uomo. Dei 9 gol segnati in rossonero in questa stagione, tra Serie A, Coppa Italia ed Europa Legue, ben 4 sono arrivati con Jovic entrato a gara in corso. E all'Europeo la storia non cambia: contro la Slovenia Jovic si è alzato dalla panchina al 64° e all'ultimo minuto ha salvato la Serbia segnando di testa il gol che mantiene vive le speranze della squadra balcanica.

In totale, dunque, sono 10 i gol stagionali di Luka Jovic. Di questi esattamente la metà sono arrivati con l'attaccante che entrato a gara in corso: una vera e propria certezza in questo senso. E forse è anche per questa sua qualità che il Milan ha deciso di contare ancora su Jovic anche per la prossima stagione. Non c'è stata ancora l'ufficialità del suo rinnovo con il Milan ma dovrebbe essere questione di giorni, con Ibrahimovic che lo aveva citato nel parco attaccanti disponibili nella sua conferenza stampa di giovedì scorso.