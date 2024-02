Jovic squalificato in campionato: può avere una chance in Europa

Nella giornata di ieri il giudice sportivo ha stabilito le due giornate di squalifica per Luka Jovic, dopo la manata che l'attaccante serbo ha rifilato ad Armando Izzo domenica sera nella sciagurata trasferta di Monza. Da questa situazione spiacevole, potrebbe nascere l'opportunità per l'ex Fiorentina di scendere in campo domani sera contro il Rennes, per non far sforzare troppo Olivier Giroud che anche contro i brianzoli ha speso tanto, alla fine.

Questo perché il Milan è atteso in campionato da due partite cruciali che potrebbero anche riaprire il discorso Champions League, se qualcosa andasse storto. Domenica a San Siro arriva l'Atalanta, in gran forma e con il fiato sul collo rossonero con una vittoria, mentre il venerdì successivo i rossoneri saranno ospiti della Lazio. Per questo Jovic potrebbe essere impiegato domani e Giroud preservato per la Serie A.