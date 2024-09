Jugovic: "Mi stupisce vedere Rabiot tra gli svincolati che cercano squadra a fine mercato"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Juventus Vladimir Jugovic si è soffermato sulla situazione dei bianconeri e sulla partenza di Rabiot:

"Rabiot è una brutta perdita e mi stupisce vederlo tra gli svincolati che cercano squadra a fine mercato... La Juventus ha cambiato molto, in mezzo, e sinceramente è una rivoluzione che sulla carta mi piace. Però sapete come funziona: c’è il mercato delle cifre e quello del campo. A volte coincidono, altre no".