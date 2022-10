"Juric ci ha riconsegnato un Pobega più maturo e consapevole". Pioli soddisfatto del centrocampista: "Ha qualità che ci mancavano"

MilanNews.it

Che Pobega ha riconsegnato Juric al Milan? Domanda più che legittima alla vigilia della sfida col Torino, dove il centrocampista rossonero ha speso tutta la scorsa stagione in prestito. Mister Pioli risponde così: "Più completo e consapevole. Ha fatto un'ottima stagione giocando con continuità. Si sa muovere bene in entrambe le fasi, ha caratteristiche importanti che secondo me mancavano alla squadra".