Juric felice di ritrovare Pobega: "È un ragazzo splendido, ha la testa a posto"

Per Tommaso Pobega Torino-Milan di domani sera è sicuramente una partita speciale, visto l'anno in prestito trascorso nel capoluogo piemontese la passata stagione. Ivan Juric, allenatore granata, ha parlato così del centrocampista durante la sua conferenza stampa: "Gioca abbastanza, anche se i titolari sono Bennacer e Tonali. È un ragazzo splendido, ha le sue caratteristiche ma ciò che non ha prova a migliorarlo con impegno e dedizione. Ha la testa a posto, la sua crescita è iniziata da livelli bassi ed è bello rivederlo di nuovo"