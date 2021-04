Juric: "Il calcio non è l'NBA, con la Superlega si va verso il business"

Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, ha detto la sua in conferenza stampa in merito alla Superlega: "Secondo me il calcio è un'altra cosa rispetto ad altri sport, è molto più profonda e radicata. Non è come l'NBA, qui parliamo di cultura, di amore e passione. Così va verso il business, puntando verso tifosi di altri paesi, dove questa cultura del tifo non è radicata. Sarebbe un peccato. Dopo il Covid si sono persi dei soldi che magari queste squadre cercano di recuperare".